Die drohende Liquidation, die 2019 noch durch Manfred Niedenthals Einsatz – quasi in letzter Minute – abgewendet werden konnte, ist nun, ein Jahr nach dem 100. Geburtstag des Thüringerwald-Vereins Benshausen, Gewissheit. Der Zweigverein im Thüringerwald-Verein 1880 befindet sich in Auflösung. Ein weiteres Mal hat sich der Zella-Mehliser nicht erneut für den Vorsitz zur Verfügung gestellt, der nach Eberhard Manns langjährigem Vorsitz in die Bresche sprang. Das war 2019 auch gar nicht sein Ansinnen, sondern zu garantieren, dass der 100. Geburtstag 2024 noch organisiert und begangen werden konnte. Dennoch keimte damit bei so manchem die Hoffnung, dass sich das Blatt doch noch zum Guten Wenden könnte.