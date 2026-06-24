Das große Showkonzert des Unterhaltungsorchesters Singertal ist alljährlich einer der Höhepunkte des Musiklebens in der Region. Auch in diesem Jahr wird es wieder stattfinden, und zwar am Abend des Samstag, dem 31. Oktober – das ist exakt der 40. Jahrestag der Gründung des Orchesters. Doch diesmal ist das Konzert ein ganz Besonderes, denn Orchesterleiter Andreas Lotz gibt seinen Abschied. Den Termin sollten sich Musikfreunde und Neugierige schon einmal notieren und freihalten. Und sich auch schon einmal die besten Plätze sichern, denn die Eintrittskarten zum Show-Konzert können bereits bestellt werden.