﻿Wird Stefan Mohr gebeten, von seinen medizinischen Hilfseinsätzen in Afrika und Asien zu erzählen, tut er das gern, aber in aller Zurückhaltung und Bescheidenheit. Und wenn es um seine Einsätze in Togo, Malawi, Uganda oder Kenia geht, ist es ihm immer wichtig festzustellen, dass diese Hilfen bei allen unterschiedlichen Ausgangspositionen „immer auf Augenhöhe“ mit den afrikanischen Partnern ablaufen.