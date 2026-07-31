Mit dem 26. Provinzschrei lädt der Suhler Verein Provinzkultur auch in diesem Jahr zu einem facettenreichen Kulturprogramm ein. Zwischen August und Dezember stehen Lesungen, Konzerte, Theaterabende, Gesprächsformate und literarische Veranstaltungen auf dem Programm, die ein großes Publikum immer wieder überraschen. Das Besondere am Provinzschrei bleibt dabei die Verbindung aus anspruchsvoller Kultur und persönlicher Begegnung – Veranstaltungen, die zum Zuhören, Mitdenken und Diskutieren einladen.