Bunt ist der Basar, der im City-Treff der Awo in Suhl seit Donnerstag wieder dazu einlädt, weihnachtliche Überraschungen zu entdecken. Bunt ist er nicht nur farblich gesehen, sondern auch hinsichtlich dessen, was auf der langen Tafel auf neue Besitzer wartet, die sich vielleicht selbst oder anderen eine Freude bereiten möchten. Nicht nur das. Denn bunter kann das Leben auch vieler Kinder und Erwachsener der ärmsten Regionen dieser Welt werden, denen durch eine Grauer-Star-Operation das Augenlicht zurückgegeben werden kann. Und genau dafür ist der Erlös des Awo-Weihnachtsbasares auch in diesem Jahr gedacht, der an die Christoffel Blindenmission gehen soll. Gemeinsam entscheiden die Treffbesucher über die konkrete Verwendung.