Es gibt Gespräche, bei denen man irgendwann vergisst, dass da überhaupt ein Mikrofon mitläuft. Unsere neue Beats & Business-Folge mit Dr. Emkus ist genau so eine Stunde: durchgehend witzig, manchmal albern, oft klug – und irgendwie einfach auf den Punkt. Dr. Emkus – den kennt man. Wenn nicht aus TikTok, dann wahrscheinlich von Instagram. Da, wo er irgendwo zwischen Filterwahn, Festivalmode und Alltagssatire einen Stil gefunden hat, der tausende Menschen abholt. Was viele aber nicht wissen: Der Typ kommt aus Gera. Und wer mit ihm redet, merkt schnell, dass seine Wurzeln nicht nur irgendwo in Thüringen liegen, sondern auch in einem ziemlich klaren Blick auf diese Bundesrepublik.