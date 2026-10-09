In Thüringen ist Arnd Zeigler bereits gewesen, in Erfurt und Meiningen beispielsweise. Geisa kannte der Moderator, Journalist, Autor und Stadionsprecher von Werder Bremen bis zum Auftritt im Kulturhaus am Donnerstagabend mit seinem Programm „Immer Glück ist Können!“ bislang nicht. Vom Kaffeetälchen, dem Tiefenorter Waldstadion, aber hatte der Erfinder der Fernsehsendung „Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs“ und der zugehörigen Rubrik „Kacktor des Monats“ bereits gehört. Wenn „ich schon mal in der Nähe bin, dann musste ich dorthin“, sagt der 61-Jährige, als er unmittelbar vor dem Start der Bühnenshow Tom Schlotzhauer trifft – und dessen Klobrillen signiert, die der Fußballer des RSV Fortuna Kaltennordheim als Schütze des „Kacktor des Monats“ und schließlich „Kacktor des Jahres“ 2025 gewonnen hat. Das ist für Zeigler ebenso selbstverständlich wie die Nähe zu den Zuschauern nach dem Programm. Autogramme schreiben, Selfies schießen, einen kurzen Plausch halten und zusammen anstoßen – auf einen gelungenen, vergnüglichen Abend, an dem Zeigler die Zuschauer davon überzeugt, dass sein drittes Programm nach „Dahin, wo es wehtut“ und „Hat schon Gelb“ erstklassig ist.