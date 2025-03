Mit den ersten Sonnenstrahlen des Frühjahrs beginnt die Hochsaison für Gärtnereien und Baumärkte. Nach den dunklen und oft grauen Wintermonaten sehnen sich viele Menschen nach Farbe und Leben in ihren Gärten. Bunte Frühblüher bringen genau diese Farbtupfer in die heimischen Beete und Blumenkästen. Gleichzeitig warten die ersten Gemüsepflanzen darauf, in die Erde gesetzt zu werden.