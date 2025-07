Der französische Luftfahrtpionier Louis Bleriot überfliegt als Erster den Ärmelkanal

Sechs Tage später startet Bleriot mit seinem zerbrechlich wirkenden Eindecker, der eine Spannweite von 7,80 Metern hatte, acht Meter lang und 75 Stundenkilometer schnell ist. In aller Frühe um 4.35 Uhr steigt er auf 50 Meter Höhe, dann schließlich auf die Flughöhe von 100 Metern. Sicherheitshalber begleitet ihn der Torpedozerstörer „Escopet“.

Beim Anflug auf die englische Küste gab es Probleme. Viel zu hoch ragen die Kreidefelsen aus dem Meer auf. Bleriot ist etwas vom Kurs abgekommen. Aber er hält durch und landet schließlich am Rande eines Golfplatzes neben dem Schloss von Dover. In London wird er vom englischen König empfangen. Frankreich verleiht ihm das Kreuz der Ehrenlegion.

Held einer ganzen Generation

Bleriot wird zum Helden und Idol einer seit der Jahrhundertwende flugbegeisterten Nation und ist auch finanziell aus dem Schneider. Neue Flugzeugbestellungen prasseln förmlich herein. Er ist der strahlende und gut bezahlte Star aller Flugschauen in Europa, zu denen die Menschen nun zu Hunderttausenden strömen.

So spektakulär die Erstflüge der Whrigts in Amerika gewesen waren, erst dank Bleriot beginnen die Menschen, an die Zukunft der Motorfliegerei zu glauben.

Schon 1899 hatte Bleriot, von Haus aus Automobilfabrikant, ein Schlagflügelflugzeug konstruiert, dem allerdings kein Erfolg beschieden war.

1905 folgte ein Gleitflugzeug. Im selben Jahr gründete er mit Gabriel Vosin, einem anderen französischen Luftfahrt-Pionier, eine „Werkstatt für Aeroplane“, wo er anfangs Doppeldecker baute und ab 1906 selbst konstruierte Eindecker.

Von ersten Hüpfern zur Kanalüberquerung

Im Sommer 1907 gelangen ihm erste Luftsprünge über 150 Meter, am 17. September 1907 schon ein 186-Meter-Flug. Und am 6. Juni 1908 blieb er mit seiner „Bleriot VII“ sogar acht Minuten lang in der Luft.

Am 31. Oktober 1908 schaffte er den ersten Überlandflug von Toury nach Artenay über 14 Kilometer. Elf Minuten dauerte dieser erste „Langstreckenflug“. Ein Jahr nach dem Flug über den Ärmelkanal erreicht er als erster Flieger eine Geschwindigkeit von über 100 Stundenkilometern.

Das Flugzeug als Waffe im Krieg

Der Internationale Luftsportverband (FAI), deren Präsident er wird, wahrt sein Vermächtnis mit der Louis-Bleriot-Medaille. Seit 1936 - Bleriot ist, 64 Jahre alt, am 1. August 1936 gestorben - wird sie jährlich für außergewöhnliche Leistungen mit Sportflugzeugen verliehen.

Französischer Patriot mit Leib und Seele und geschäftstüchtig, wie Bleriot war, entdeckt er bald auch das Flugzeug als Waffe. Im Ersten Weltkrieg baut er in dem von ihm gegründeten Flugzeugwerk Bleriot Aeronautique S.A. Jagdflugzeuge. Nach Kriegsende werden dort Sport-und Militär-Flugzeuge hergestellt.

1936 wird die Firma verstaatlicht. Sie wird von der Firmengruppe Ouest Aviation Societe Nationale de Constructions Aeronautiques übernommen, die später in der Sud-Aviation aufgeht. Dieses Unternehmen, das zeitweilig 22.000 Menschen beschäftigt und unter anderem die Caravelle und die Concorde baut, wird schließlich zur Basis des späteren Staatskonzerns Aerospatiale, der heute eine Schlüsselrolle im europäischen Airbus-Konsortium spielt.