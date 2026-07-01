Wenn ein Baum reden könnte, so hätte der Fleischbaum auf dem Stelzener Berg auf der Gemarkung Sachsenbrunn sicher viel aus den vergangenen Jahrhunderten berichten können. Mehr als 400 Jahre war das Naturdenkmal alt. Besonders in den vergangenen 20 Jahren hatte der Fleischbaum, eine alte Esche, viel über sich ergehen lassen müssen. Vor wenigen Tagen nun wurde sein Schicksal endgültig besiegelt. Der nur noch in Resten stehende Baum wurde am 11. Juni im Auftrag der Stadtverwaltung Eisfeld gefällt.