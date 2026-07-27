Der Fall Ansah und die Folgen Wie unangekündigte Dopingtests für Sportler ablaufen

Berlin - Topsprinter Owen Ansah wollte bloß schnell zum Flughafen und zum nächsten Wettkampf, als der Dopingkontrolleur unangekündigt vor der Tür stand. Wegen des Zeitdrucks verweigerte Ansah die Probe, was er nicht gedurft hätte. Dem für den Hamburger SV startenden 25-Jährigen droht nun eine mehrjährige Sperre. Denn Spitzensportler wie Ansah zählen zum sogenannten Registered Testing Pool (RTP), für sie gelten die strengsten Vorgaben der Nationalen Anti-Doping Agentur (Nada) und der Welt-Anti-Doping-Agentur (Wada). Die Deutsche Presse-Agentur beantwortet die wichtigsten Fragen zu dem System: