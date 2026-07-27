Der Fall Ansah und die Folgen Wie unangekündigte Dopingtests für Sportler ablaufen

Wie erlebt ein Topathlet solche Kontrollen im Alltag?

In Hintergrundgesprächen wird auf den Aufwand hingewiesen, die die Datenpflege in Anspruch nimmt. Pragmatisch sieht es Julian Weber: "Das gehört einfach dazu zum Profisportler-Dasein. Es ist richtig und wichtig, dass das umgesetzt wird", sagt der Speerwurf-Europameister von 2022. Er habe aber auch mal einen Strike kassiert, weil sein Handy ausgeschaltet war und die Klingel nicht funktioniert habe. "Aber das ist alles lösbar. Ich gebe da immer frühmorgens meine Stunde an, und ich bin dann auch da." Dafür stellt er sich sogar den Wecker.