Die Sitzung der Kommunalvertretung von Floh-Seligenthal am 4. März hat mit einer Parlamentsumbildung begonnen. Denn noch im alten Jahr haben mit Peter Fräbel und Bruno Ehrle zwei der dienstältesten Kommunalpolitiker aus den Reihen der FDP ihren Rücktritt erklärt. Aber auch Christian Heß von der CDU hat sein Mandat zurückgegeben. Vor diesem Hintergrund hat Bürgermeister Ralf Holland-Nell (CDU) drei Nachrücker verpflichtet. Andrea Dellit und Kevin Nothnagel verstärken nun die FDP-Fraktion, Matthias Wagner die der CDU.