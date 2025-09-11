Es ist ein Termin von besonderer Strahlkraft für die Lietz-Schule Haubinda: Mit Klaus von der Weiden kam der Präsident des Thüringer Verfassungsgerichtshofs in die Kapelle der traditionsreichen Internatsschule in Haubinda – und damit nach Südthüringen. Er ist nach dem Ministerpräsidenten und dem Landtagspräsidenten das drittwichtigste Staatsoberhaupt im Freistaat. Dass er die Einladung annahm und den direkten Austausch mit Jugendlichen suchte, unterstreicht die Bedeutung von Demokratiebildung gerade in Zeiten, in denen die politische Debatte rauer wird – und ist für Schulleiter Burkhard Werner ein bedeutsames und wertvolles Zeichen.