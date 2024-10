Der CSU-Chef und der Weltraum "Wir heben sozusagen ab" - Söder erklärt das All

München - Bayerns Ministerpräsident Markus Söder betätigt sich online als Weltraum-Moderator auf der Plattform X. Der CSU-Chef - gekleidet in Astronautenjacke - veröffentlichte unter dem Hashtag #söderspace ein knapp dreiminütiges Video, in dem er die Zuschauer auf eine Reise in das Sonnensystem mitnehmen will. "Wir starten mit der Rakete und verlassen unseren Planeten", sagt Söder in dem Video, während er in einer Fotomontage über der Erde schwebt. "Wir heben sozusagen ab, wir schweben ins All."