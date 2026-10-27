Er ist Torjäger, für manche ein Jahrhundert-Stürmer, ein Anti-Profi in vielerlei Hinsicht und nun Sieger der prestigeträchtigsten Fußball-Auszeichnung auf der ganzen Welt: dem „Ballon d’Or“. Was Harry Kane mit diesem Award geschafft hat, hätten nur die wenigsten Beobachter zuletzt für möglich gehalten. Normalerweise bekommt niemand aus der deutschen Bundesliga so einen Preis, normalerweise hat der spanische Fußball ein Abo auf den Award. Und doch darf nur Harry Kane sich nun offiziell als bester Fußballer der Welt bezeichnen.