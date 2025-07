Fast jeder zehnte Mensch weltweit leidet nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation WHO (World Health Organisation) an einer Depression oder an starken Angstzuständen. Die Zahl der Betroffenen sei in den vergangenen Jahrzehnten stark angestiegen. Die UN-Organisation hat berechnet, dass die dadurch ausgelösten psychischen Gesundheitsprobleme der Weltwirtschaft jährlich Kosten in Höhe von rund 900 Milliarden Euro verursachen – vor allem durch Fehlzeiten und Produktionsausfälle.