Denkwürdiges Fußballspiel "Skandal", "Schande": Argentinier empört über Olympia-Eklat

Otamendi "wütend" und "hilflos"

Was da passiert sei, mache einen "wütend" und "hilflos", schrieb Argentiniens Routinier Otamendi in den sozialen Medien. Und das auch noch bei Olympischen Spielen. Dennoch müsse sein Team nun nach vorne blicken, so der 36-Jährige, der an Messis Seite 2022 in Katar Weltmeister wurde. "Geeinter denn je" schrieb Otamendi. Samstag in Lyon steht das nächste Spiel gegen den Irak an.