Wie kann so etwas passieren? Wie kann man in einem Europacup-Endspiel zur Halbzeit 15:6 vorne liegen und am Ende geschlagen das Spielfeld verlassen? Es ist diese Frage, die den Trainerstab und die Spielerinnen des Thüringer HC noch tage- und wochenlang beschäftigen wird. Beim Finale der European League, dem zweithöchsten internationalen Wettbewerb nach der Champions League, lag der Titelverteidiger aus Bad Langensalza auf Erfolgskurs. Dann folgte ein Systemausfall, der lange nachhallen wird.