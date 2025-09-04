Denkmaltag: Zwei Jubiläen werden gefeiert

Von 14 bis 17 Uhr sind alle Gäste willkommen – der Eintritt ist kostenfrei. Um 14.30 Uhr startet das Programm im barrierefreien Neubau (Rückseite Damenstift). Hier werden zwei Jubiläen begangen: 60 Jahre Arbeitsgemeinschaft Stadtgeschichte, 30 Jahre Stadtmuseum. Im Rahmen dessen wird der im Neubau entstandene „Emotionale Stadtführer“ eingeweiht. Dem schließen sich um 15.30 Uhr zwei Vorträge im Stadtmuseum an. Sie widmen sich der Geschichte des Damenstiftes sowie den Maßnahmen zur äußeren Sanierung. Für alle Besucher gibt es zudem zwei Sonderausstellungen zu entdecken: „Im Dienst der Geschichte“ sowie „Alte Balken. Neuer Glanz.“ Diese blicken sowohl auf die Jubiläen sowie die äußere Sanierung zurück. Auch jüngere Gäste kommen nicht zu kurz: Mitmachangebote für Kinder laden zum kreativen Entdecken ein. Fürs leibliche Wohl ist mit Kaffee und Kuchen sowie kühlen Getränken im Museumsgarten gesorgt. Zur Besichtigung sind geöffnet: Stadtmuseum, der neue emotionale Stadtführer, Lapidarium im historischen Gewölbekeller sowie das Thüringer Karnevalsmuseum Außerdem wird das neueste Geschichtsblatt Nr. 42/43 präsentiert. Auf 64 Seiten finden sich neben Beiträgen zu 60 Jahre AG Stadtgeschichte und 30 Jahre Stadtmuseum die 2024 ausgestellten Stadtpersönlichkeiten wieder. Wie in der Sonderausstellung lautet der Titel: „Stadtgeprägt – Verdiente Bürger der Stadt Wasungen“. Für 5,50 Euro ist das Heft zum Denkmaltag zu erwerben. Interessierte sind eingeladen, gemeinsam einen besonderen Blick auf eines der wertvollen und unersetzlichen Denkmale der Stadt zu werfen und Geschichte auf lebendige Weise zu erleben.