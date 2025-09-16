Eingeladen wurde zum bundesweiten Tag des offenen Denkmals auch in die unter Denkmalschutz stehende historische Osterkirche Schwarza. „Das hatten wir nicht erwartet“, war von einigen Besuchern zu hören. Überrascht, dass sie hier eine etwas andere Dorfkirche, ein modernes, helles und aufs Wesentliche beschränktes Gotteshaus, vorfanden. Die heutige Pfarrkirche wurde 1787/88 errichtet. Sanierungsstau hatte 1967/68 zu erheblichen Baumaßnahmen geführt. Die Kirche wurde damals geostet, bisher standen Altar, Kanzel und Taufbecken im Westen. Der Eingang wurde auf die Westseite (Hof) verlegt, die Seitenemporen entfernt und die zum Teil morschen Kirchenbänke durch neue, bequeme Bänke mit Heizung ersetzt. Schon damals hatten Denkmalschutz und Gemeindekirchenrat mitzureden. 2020 wurde nach über 50 Jahren eine malermäßige Renovierung nötig, in deren Zuge an den beiden verbliebenen Emporen Akustik-Panele angebracht und eine Lautsprecheranlage eingebaut wurde.