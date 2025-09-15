Pünktlich zum Start des Tages des offenen Denkmals kam die Sonne hinter den Wolken hervor. Während der Eröffnung in der Hofstatt versammelten sich immer mehr Menschen. „Die gesamte Innenstadt steht unter Denkmalschutz“, wies das Stadtoberhaupt hin. Abgesehen davon gibt es viele Einzeldenkmäler in der Region, die erhalten und mit Leben gefüllt werden sollen. Einige von ihnen konnten am Sonntag besichtigt werden.