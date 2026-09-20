Zum Denkmaltag waren wieder die Türen der Wümbacher Kirche für jedermann geöffnet. Für die Kinder wurde eine Schatzsuche vorbereitet an zwei Stationen, so in der Sakristei und in einer ,,Schatztruhe“, in der ein Spiegel eingelegt war mit der Aufschrift ,Der Schatz bist du selbst’. lm Glockenturm war es groß und klein möglich, die Glocken manuell zu läuten, was einen regen Anklang fand. Auch Kaffee und selbst gebackenener Kuchen wurden rege genossen.