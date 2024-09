„Wahr-Zeichen. Zeitzeugen der Geschichte“, so hat die Deutsche Stiftung Denkmalschutz den diesjährigen Tag des offenen Denkmals überschrieben, der regional viel Spielraum zum Füllen mit Ideen lässt. Und so sind es die Kellerhäuser in Heinrichs, denen sich dieser auch in Suhl äußerst beliebte Termin am stets zweiten Sonntag im September in diesem Jahr widmet. Denn sie zeugen alle von besonderen baulichen Eigenheiten, die mit einer bestimmten Historie verknüpft sind. Auf diesen Spuren können die Denkmaltag-Besucher in diesem Jahr wandeln und sich dank der Bereitschaft der Privatbesitzer ihre Keller zu öffnen, wieder ein Stück weit mehr mit Suhler Traditionen und Geschichte vertraut machen.