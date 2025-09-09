Denkmaltag in Suhl: Einblicke in alte Schmiede und SED-Sitz

Seit über 30 Jahren findet der Tag des offenen Denkmals bundesweit statt. Auch in Suhl öffnen am Sonntag, 14. September, wieder bedeutende Baudenkmale ihre Türen und machen Geschichte vor Ort erlebbar. Unter dem diesjährigen Motto der Deutschen Stiftung Denkmalschutz „Wert-voll: unbezahlbar oder unersetzlich?“ wird die besondere Bedeutung historischer Bauten für die Region aufgezeigt und dazu eingeladen, den geschichtlichen und gesellschaftlichen Wert von Denkmalen zu entdecken. Was macht ein Gebäude wertvoll, warum ist es erhaltenswert und welche Geschichten erzählen uns historische Orte heute noch?