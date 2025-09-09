Denkmaltag in Suhl: Einblicke in alte Schmiede und SED-Sitz

Führung durchs Verwaltungsgebäude

Im Mittelpunkt der Suhler Veranstaltung stehe in diesem Jahr das Neue Rathaus, ein eindrucksvolles Zeugnis der DDR-Architektur und früher Sitz der SED-Bezirksleitung. „Heute ist das Gebäude Verwaltungszentrum der Stadt, doch sein geschichtlicher Hintergrund und seine architektonische Bedeutung machen es zu einem spannenden Baudenkmal. Von 14 bis 18 Uhr erhalten Besucherinnen und Besucher spannende Einblicke in die Architektur, Nutzungsgeschichte und Denkmalwerte des Neuen Rathauses“, so Hertel. Der Plenarsaal ist normalerweise nicht öffentlich zugänglich, am Sonntag aber erfolgt dort um 14 Uhr die Eröffnung des Denkmaltags durch Oberbürgermeister André Knapp. Um 14.30 und 16 Uhr wird von der Suhler Historikerin Anke Geier eine Präsentation im Plenarsaal zur Geschichte der einstigen SED-Bezirksleitung angeboten. Zudem finden um 15 und 16.30 Uhr Architektur-Führungen durch das Haus mit Stadtkonservatorin Kyra Unverzagt statt. Anlässlich der Veranstaltung wird auch das diesjährige Faltblatt über das Neue Rathaus ausgegeben. Darüber hinaus werden die Ausgaben der Vorjahre zum Verkauf angeboten. Für das leibliche Wohl sorgt die Paul-Greifzu-Schule mit Kaffee und Kuchen.