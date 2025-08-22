„Alte Häuser haben so viele Geschichten“, sagt Uta Kessel. Jahrelang hat sie diese als Stadtführerin erzählt, im Gewand einer bekannten Geschichtenerzählerin: der Arnstädter Schriftstellerin Marlitt. Seit gut drei Jahrzehnten engagiert sie sich zudem im Altstadtkreis. Diesem ist es unter anderem zu verdanken, dass vom Jacobsturm ein Glockenspiel ertönt, die Figuren an der Rathausfassade saniert wurden und eine „Blaue Route“ mit 40 Schildern auf bedeutende Bauwerke hinweist.