Gewiss – mit dem Denkmalpreis des Landkreises Hildburghausen lassen sich keine großen Handwerkerrechnungen bezahlen. Darum geht es bei diesem Preis auch gar nicht. Neben der kleinen finanziellen Anerkennung würdigt der Preis vor allem Menschen, die sich mutig und voller Tatendrang für den Erhalt historischer Gebäude engagieren. Keine einfache Angelegenheit – wissen all jene, die schon mal selbst an einem Denkmal Hand angelegt haben. Wie Anja und Frank Heunsch aus Themar. Ihnen hat es die Villa der ehemaligen Ziegelei angetan – und für dieses Engagement erhielten sie am Samstagnachmittag in Biberschlag den Denkmalpreis 2026.