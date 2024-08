Der Tag des offenen Denkmals gilt als die größte Kulturveranstaltung Deutschlands. Seit 1993 wird sie von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz bundesweit koordiniert. Auch im Ilm-Kreis ist die Veranstaltung sehr beliebt und zieht Jahr für Jahr viele Besucher an. Am 8. September – und bei manchen Denkmalen bereits am Tag davor – ist es wieder so weit. In diesem Jahr steht der Tag des offenen Denkmals unter dem Thema: „Wahrzeichen. Zeitzeugen der Geschichte“. Mit 59 beteiligen sich in diesem Jahr sogar noch zwei Denkmale mehr als im letzten Jahr