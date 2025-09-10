Der Denkmalstag (14. September) dreht sich in der Schobsestadt erneut um das bekannteste Bauwerk, von man seinen früheren Glanz als Sommerresidenz des Fürsten nur ahnen kann: das Schloss und den Schlosspark. In den vergangenen Monaten hatte der Heimatgeschichtsverein in Kooperation mit finanzieller Unterstützung unter anderem der Kommune mithilfe von alten Fotoaufnahmen Schloss, Innenhof mit Brunnen und den Hirschsaal virtuell in einem Film quasi wieder zum Leben erweckt. Diese drei Teile werden nun am Sonntag erstmals zusammengeführt präsentiert. Außerdem kann die App, mit deren Hilfe im Schlosspark Wissenswertes zu erfahren ist, ausprobiert werden.