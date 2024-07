"Die Eintragung ist uns sehr wichtig, weil sie eine Botschaft der Hoffnung an unser Volk in Gaza ist, das aus seinen Häusern flieht und weder Nahrung noch Unterkunft oder Wasser hat", sagte ein palästinensischer Vertreter in Neu-Delhi. "Durch diese Eintragung sagen wir ihnen, dass wir sie nicht vergessen haben." Er rufe alle Vertragsstaaten auf, Israel aufzufordern, jegliche kulturellen Güter im Gazastreifen nicht ins Visier zu nehmen und den Krieg in Gaza sofort und dauerhaft zu beenden, sagte der Vertreter.

Nach Angaben der von der islamistischen Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde im Gazastreifen wurden seit Kriegsbeginn im Oktober etwa 39.000 Menschen in dem Küstenstreifen getötet und fast 90.000 verletzt. Das Gesundheitswesen vor Ort ist durch die Kriegszerstörungen weitgehend zusammengebrochen.

Auslöser des Gaza-Kriegs war das beispiellose Massaker mit mehr als 1200 Toten, das Terroristen der Hamas und anderer Gruppen am 7. Oktober 2023 in Israel verübten. Israel reagierte mit massiven Luftangriffen und einer Bodenoffensive. Angesichts der hohen Zahl ziviler Opfer und der katastrophalen Lage im Gazastreifen steht Israel international immer stärker in der Kritik.