Römhild (dpa/th) - Mit finanzieller Unterstützung der Deutschen Stiftung Denkmalschutz werden Stuckaturen an Wänden im Schloss Bedheim bei Römhild restauriert und konserviert. An den Arbeiten im Speisezimmer des Südthüringer Schlosses beteilige sich die Stiftung mit 35.000 Euro, heißt es in einer Mitteilung.