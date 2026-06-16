In wirtschaftlich schwierigen Zeiten sind gute Nachrichten selten geworden. Umso größer ist die Freude über ein Vorhaben, das nicht nur die Innenstadtentwicklung voranbringen, sondern auch ein bedeutendes Stück Schmalkalder Stadtgeschichte bewahren soll: Die Wohnungsbau GmbH der Stadt Schmalkalden startet die umfassende Sanierung des Wohn- und Geschäftshauses Altmarkt 14. 2017 hatte das kommunale Unternehmen das Objekt gekauft und zunächst mit 20.000 Euro gesichert.