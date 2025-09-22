Denkmalschutz: Experten beraten über Denkmalschutz für DDR-Landwirtschaft

Exkursion ins Futterwerk Altenburg

Das dreitägige Treffen der Expertengruppe der Vereinigung der Denkmalfachämter findet auf Einladung Thüringens statt. Ziel ist Guzowski zufolge eine "bundesweite Meinung" darüber, ob innovative und repräsentative Anlagen, die in dieser Zeit entwickelt worden sind, als Industriedenkmäler unter Schutz gestellt werden sollen. Als Beispiel nannte Guzowski das Mischfutterwerk im Norden Altenburgs, das die Denkmalschützer am Dienstag im Rahmen einer Exkursion besuchen werden. Die früher vom "VEAB Getreidewirtschaft Altenburg" genutzte Anlage produziert heute als Altenburger Kraftfutterwerk und Getreidehandel GmbH mit 50 Mitarbeitern unter anderem Kraftfutter für die Schweinemast. Ein Besuch des deutschen Landwirtschaftsmuseums im sächsischen Schloss Blankenhain steht ebenso auf dem Programm, wie das Landratsamt Altenburger Land mitteilte.