Denkmalschutz: Denkmalschutzpreis für Förderkreis Friedhof Meerane

Meerane (dpa/sn) - Der Förderkreis Friedhof Meerane bekommt eine hohe Auszeichnung im Denkmalschutz. Die "Silberne Halbkugel" würdigt ein herausragendes Engagement von Personen oder Gruppen für Denkmalpflege und Archäologie, wie das Deutsche Nationalkomitee für Denkmalschutz mitteilte. Der Förderkreis habe sich dafür eingesetzt, den historischen Friedhof Meerane über seine Funktion als Begräbnisstätte hinaus als Erinnerungsort für vergangene Generationen, Baukultur, Stadtgeschichte und somit kulturelles Erbe der Allgemeinheit zu erhalten und lebendig zu vermitteln.