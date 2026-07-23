 
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Meinung
Sport
Genuss & Freizeit
Deutschland & Welt
Wirtschaft & Finanzen
Gesellschaft
  2. Region

  4. Denkmalschutzpreis für Förderkreis Friedhof Meerane

Denkmalschutz Denkmalschutzpreis für Förderkreis Friedhof Meerane

Führungen, Konzerte, Ausstellungen: Der Förderkreis Friedhof Meerane macht Stadtgeschichte lebendig und erhält das kulturelle Erbe. Das bringt ihm nun eine hohe Auszeichnung im Denkmalschutz ein.

Denkmalschutz: Denkmalschutzpreis für Förderkreis Friedhof Meerane
1
Der Förderkreis Friedhof Meerane ist einer der Preisträger beim diesjährigen Deutschen Preis für Denkmalschutz. (Symbolbild) Foto: Patrick Pleul/dpa

Meerane (dpa/sn) - Der Förderkreis Friedhof Meerane bekommt eine hohe Auszeichnung im Denkmalschutz. Die "Silberne Halbkugel" würdigt ein herausragendes Engagement von Personen oder Gruppen für Denkmalpflege und Archäologie, wie das Deutsche Nationalkomitee für Denkmalschutz mitteilte. Der Förderkreis habe sich dafür eingesetzt, den historischen Friedhof Meerane über seine Funktion als Begräbnisstätte hinaus als Erinnerungsort für vergangene Generationen, Baukultur, Stadtgeschichte und somit kulturelles Erbe der Allgemeinheit zu erhalten und lebendig zu vermitteln.

Nach der Werbung weiterlesen

Hinter jedem Grabstein ein Stück Stadt- und Kulturgeschichte

"Es ist dem Förderkreis gelungen, in Verbindung von Denkmalpflege, Vermittlung und bürgerschaftlichem Engagement den Friedhof als Geschichts- und Erinnerungsort – mit Führungen, Publikationen, Konzerten, Ausstellungen und Arbeitseinsätzen – neu erlebbar zu machen", hieß es. "Die Aktivitäten des Vereins ermöglichen es, dass man hinter jedem Grabstein ein Stück Stadt- und Kulturgeschichte entdecken kann und dass Denkmalschutz Menschen zusammenführt, Geschichte vermittelt und Gemeinschaft stiftet."

"Silberne Halbkugel" ist ein Ehrenpreis

Die "Silberne Halbkugel" ist ein Ehrenpreis, mit dem kein Preisgeld verbunden ist. Sie besteht aus mehreren Scheiben, die in leichtem Abstand zueinander angeordnet sind und durch eine Spange zusammengehalten werden. Damit soll die Halbkugel in moderner und ästhetisch ansprechender Form den Gedanken verkörpern, Auseinandergefallenes oder Beschädigtes im Originalzustand zu erhalten. 

Der Deutsche Preis für Denkmalschutz wird in vier Kategorien verliehen - in diesem Jahr zum 49. Mal. Er ist die höchste Auszeichnung auf diesem Gebiet in Deutschland. In diesem Jahr hatte die Jury aus 64 Einsendungen zu wählen. Zehn davon erhielten den Zuschlag. Die Preisverleihung findet am 26. Oktober in Schwerin statt.