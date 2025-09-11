Elisabeth und Hubert Winter aus Buttlar haben den Denkmalpreis des Wartburgkreises erhalten. Für die Sanierung und Rekonstruktion der Alten Schule in Buttlar wurden sie am Mittwochnachmittag im Schlosshotel am Hainich in Hörselberg-Hainich von Landrat Michael Brodführer ausgezeichnet. Weitere Preisträger sind der Feuerwehr- und Heimatverein Tüngeda (für den Erhalt und Wiederaufbau der dortigen Bockwindmühle) und Ralf Hering (für die Erhaltung und Wiederbelebung der Obermühle in Krauthausen).