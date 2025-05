Im Rahmen einer feierlichen Veranstaltung im historischen Ambiente der Geraberger Braunsteinmühle würdigte Landrätin Petra Enders am Mittwoch außergewöhnliches Engagement für den Erhalt und die Pflege bedeutender Kulturdenkmäler. Für die vorbildhafte Restaurierung des Gebäudes „Haus zur Sonnenblüthe” am Unteren Markt in Arnstadt erhielt Cordula Köhler den mit 1000 Euro dotierten Denkmalpreis des Ilm-Kreises.