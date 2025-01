>

Antje Arndt widmete sich in den vergangenen Jahren ihrem Lebenswerk, der Restaurierung ihres Wohnhauses in der Ernst-Thälmann-Straße 6 in Untermaßfeld. Hierfür erhielt sie den Denkmalpreis des Landkreises, der mit 500 Euro dotiert ist. (Foto: Diana Werner-Uhlworm)