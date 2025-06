Denkmalpflege Pfingstausflügler sorgen für Besucheransturm beim Mühlentag

Noch größer war der Ansturm in Lumpzig im Altenburger Land, berichtete Martin Burkhardt, Mitbetreiber der Bockwindmühle der Deutschen Presse-Agentur (dpa) in Erfurt: "Es hört gar nicht auf. Ich rechne mit bestimmt 3.000 Besuchern." Der Vorstandsvorsitzende des Altenburger Bauernhöfevereins und seine Helfer haben an diesem Tag zahlreiche Angebote organisiert, darunter auch Führungen durch die historische Mühle. Das fast 300 Jahre alte drehbare Holzbauwerk haben Burkhardt und seine Mitstreiter zehn Jahre lang mühevoll saniert. Was viele Besucher überrascht: Mittlerweile dreht sich die Mühle auch elektrisch - zu Anschauungszwecken.