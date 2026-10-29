Es wird nicht mehr nur geredet. Nach Jahren des Wartens, der Absichtsbekundungen und des Schweigens soll am Schmalkalder Neumarkt nun endlich gehandelt werden. Als die Stadt Schmalkalden und der Zweckverband Kultur in dieser Woche die Vision „Villa Smalcaldica – Hessenhof“ zum ersten Mal offiziell der Öffentlichkeit vorstellen, liegt ein Hauch von Aufbruch in der Luft. Die Botschaft dieses Abends ist unmissverständlich: Für das historische Gebäude schlägt jetzt die Stunde der Wahrheit.