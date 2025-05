Ein großer Moment für den kleinen Grabfeld-Ort Bauerbach: Dem wohl berühmtesten Besucher und zeitweiligen Einwohner zu Ehren wurde am Donnerstag eine Gedenkstele eingeweiht – der Standort perfekt gewählt an einer Sitzgruppe mit Ausblick oberhalb des Dorfes am „Räuber-Rundweg“, welcher im Namen Bezug auf ein bekanntes Werk des deutschen Dichters und Philosophen nimmt. Zum Ensemble am Schiller-Platz gehören zudem zwei Erinnerungssteine in Form eines aufgeschlagenen Buches, deren Inschrift auf die Kulturschaffenden von Bauerbach seit 1905 sowie an Kreiswegewart Ulrich Ganß als Ideengeber und Mitinitiator für den Rundwanderweg verweist, außerdem eine frisch gepflanzte „Schiller-Linde“.