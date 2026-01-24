„Vielen Dank für die Gratulation zum Erwerb von Schloss Stedtfeld, zur Gründung der Felix Jud Academy und die ersten Ideen für Kooperationen“, teilt Robert Eberhardt dieser Tage über Instagram seinen gut 3500 Followern mit. Nach der Todenwarthschen Kemenate in Schmalkalden und dem Rußwurmschen Herrenhaus in Breitungen nimmt sich der einst „jüngste Verleger Deutschlands“ (Jahrgang 1987) nun ein weiteres Denkmalprojekt vor. Das Untere Stedtfelder Schloss bei Eisenach ist, ebenso wie die beiden anderen Häuser, ein Gemäuer mit Geschichte. Und wieder eines mit Sanierungsbedarf.