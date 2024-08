1000 Euro sind ausgelobt für den zielführenden Hinweis auf den oder die Täter, die den Schaden an den Sandsteinstufen der Treppe des Fürst-Karl-Günther-Denkmals auf dem Langen Berg verursacht haben. Stadtrat Matthias Gruhn (CDU/UL) brachte in der Stadtratssitzung am Dienstagabend sowohl die Auslobung einer Belohnung ins Spiel, als auch die Summe. Er fand 100-prozentige Zustimmung bei den anwesenden Stadträten, die dies gemeinsam beschlossen. Zuvor hatte Stadtrat Heiko Siegmund (CDU/UL) das Thema aufgegriffen. „Es dürfte doch nicht so aufwendig sein, das Fahrzeug zu ermitteln“, ist er sich sicher. In Gesprächen hätte der eine oder andere schon nähere Angaben darauf machen können.