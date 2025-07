Ein Mann ist an der Ostseite der Walhalla nahe Regensburg rund achteinhalb Meter in die Tiefe gestürzt und gestorben. Der 32-Jährige war mit seiner Lebensgefährtin bei dem Denkmal in Donaustauf, wie die Polizei mitteilte. Das Paar packte am späten Sonntagabend seine Sachen zusammen, als der Mann ins Leere trat und in die Tiefe auf ein Steinplateau fiel.