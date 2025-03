König Ludwig II., der neben Linderhof auch die Schlösser Neuschwanstein und Herrenchiemsee in Auftrag gegeben hatte, hatte die Venusgrotte im Schlosspark 1876 und 1877 von Hofbaudirektor Georg Dollmann und Landschaftsplastiker August Dirigl errichten lassen. In der Grotte ließ er den 1. Akt der Wagner-Oper "Thannhäuser" und das Motiv der blauen Grotte von Capri in Szene setzen. Dafür wird sie auch in verschiedenen Farben beleuchtet.