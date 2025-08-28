Denkmäler: Schloss Heidecksburg wird saniert - Westflügel schließt

Rudolstadt (dpa/th) - Die Heidecksburg in Rudolstadt wird in den kommenden fünf Jahren umfassend saniert. Geplant sind die Dacherneuerung am West- und Nordflügel des Barockschlosses, Bauarbeiten in den Säulensälen im Südflügel und die Sanierung des Marstalls, wie die Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Dafür sollen bis 2030 mehr als 35 Millionen Euro aufgewendet werden. Das Geld kommt aus dem vom Bund und Land finanzierten Sonderinvestitionsprogramm für Thüringer Schlösser.