Denkmäler Kaum problematische Gedenkstatuen in Thüringer Städten

Einen genauen Überblick, wie viele Gedenkstatuen und -skulpturen es in Thüringen gibt, existiert laut Landesdenkmalamt nicht - zumal auch nicht jede davon unter den Denkmalschutz und somit in die Zuständigkeit des Amts falle, hieß es. Auch welche der Thüringer Statuen am ältesten ist, sei nicht bekannt. Wichtig seien die vielen Statuen und Denkmäler dennoch, heißt es vom Landesamt für Denkmalpflege: Stauen seien nicht nur platz- und ortsprägend, sondern auch ein wichtiger Teil der Erinnerungskultur und des kulturellen Gedächtnisses. Daher seien sie nach wie vor von enormer Bedeutung für die kulturelle Bildung unserer Gesellschaft.