Die Gruppe, die aus der sogenannten Querdenken-Bewegung hervorgegangen ist, ruft jeden Montag zu Demonstrationen in Bayerns zweitgrößter Stadt auf. Für Wirbel hatten jüngst die rechtsextremen Äußerungen eines Ordners in einem Interview mit einem Youtuber am Rande der Demonstrationen gesorgt. Der Staatsschutz ermittelt in dem Fall wegen des Verdachts der Volksverhetzung. Das "Team Menschenrechte" distanzierte sich später von dem Ordner.