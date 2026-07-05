Demos in Erfurt Tausendfacher Protest gegen die AfD - überwiegend friedlich

Erfurt (dpa/th) - Meist friedlicher Protest, aber auch Sitzblockaden und einzelne Verletzte: Mehr als 31.000 Menschen haben sich nach Polizeiangaben in Erfurt an Protesten gegen den AfD-Bundesparteitag beteiligt. Die Bündnisse "Zusammenstehen" und "Widersetzen", die Kundgebungen, Demonstrationszüge und Blockaden organisierten, sprachen von etwa 50.000 Teilnehmern, die bundesweit anreisten. Die Polizei, die mit mehreren Tausend Beamten im Einsatz war, bekräftigte am Sonntag einen "überwiegend friedlichen Verlauf" des tausendfachen Protests.