Demos in Erfurt Tausendfacher Protest gegen die AfD - überwiegend friedlich

AfD-Delegierte schon im Morgengrauen unterwegs

Die Polizei hat sich nach Angaben von Maier generalstabsmäßig über Wochen auf den Großeinsatz vorbereitet, um sowohl der AfD, als auch den Demonstranten das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit zu ermöglichen. Unterstützt wurde sie von Beamten aus nahezu allen Bundesländern sowie der Bundespolizei. Sie schickte auch Wasserwerfer, die nicht eingesetzt wurden. Insgesamt wurden laut Polizei 65 Straftaten und 13 Ordnungswidrigkeiten registriert - Sachbeschädigungen, Körperverletzungen sowie Verstöße gegen das Versammlungsgesetz. Elf Polizeibeamte seien leicht verletzt worden. Im Vorfeld hatte es nach Aufrufen im Internet Befürchtungen gegeben, dass es auch zu gewalttätigen Ausschreitungen kommen könnte.