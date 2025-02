Demos gegen rechts: Tausende demonstrieren in Regensburg gegen rechts

In Regensburg trafen sich am Sonntag nach Angaben der Polizei mehrere Tausend Menschen unter dem Motto "Wir sind die Brandmauer" am Domplatz. Weitere große Demonstrationen waren unter anderem in Nürnberg und Dachau geplant. Bereits am Samstag waren mehr als 10.000 Menschen in Bayern auf die Straße gegangen, darunter in Würzburg, Augsburg, Erlangen, Kempten und München.