Würzburg (dpa/lby) - Nachdem bereits am Donnerstag Tausende Menschen in Bayern gegen den Einfluss rechtsextremer Parteien demonstriert hatten, sind auch heute wieder mehrere Tausend Demonstranten auf den Straßen Bayerns unterwegs gewesen. Allein in Würzburg nahmen nach Angaben der örtlichen Polizei etwa 3.800 Menschen an einem "Singen gegen Rechts" teil. Der Zug habe sich durch die gesamte Innenstadt Würzburgs gezogen, sagte eine Polizeisprecherin.