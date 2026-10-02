Demonstrationen Wieso Frankreichs Schulproteste eskalieren

Regierung fürchtet Ausweitung der Proteste

Die Regierung warnt nun vor Unruhen und hat offenbar Angst, dass der Protest wächst. Der Soziologe Patrick Bruneteaux von der Universität Paris 1 schrieb in der Zeitung "L'Humanité", die Jugend sei schon immer eine Bedrohung für die Mächtigen gewesen. Sicherlich werden bei der Regierung zudem Erinnerungen an die Jugendunruhen im Sommer 2023 wach. Zwar ging es dabei nicht um Bildungspolitik, doch hatte die Regierung damals große Probleme, der Lage Herr zu werden und dürfte um jeden Preis verhindern wollen, dass sich eine solche Situation wiederholt - zumal sieben Monate vor der Präsidentschaftswahl.

Wie lange der Protest anhält und ob die Gewalt zunehmen wird, ist unklar. Soziologe Tiberj zufolge verliefen die Demonstrationen an vielen Schulen ohnehin friedlich. "Natürlich gibt es Ausschreitungen, aber diese Ausschreitungen sind nur ein Teil der Geschichte und vielleicht ein Kleiner."