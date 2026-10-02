Demonstrationen Wieso Frankreichs Schulproteste eskalieren

Paris - Seit Tagen gehen in Frankreich zahlreiche Schüler auf die Straße. Bei den Protesten werden Einsatzkräfte angegriffen, Brände gelegt und viele junge Menschen festgenommen. Auf beiden Seiten kommt es zu Gewalt. So wurde etwa ein 14-Jähriger von einer Rauchgasgranate schwer im Gesicht verletzt und andernorts ein Polizist zu Boden geworfen und getreten. Im Kern geht es bei den Demonstrationen um mehr Geld für das Bildungswesen - eine Forderung, hinter die sich wohl viele im Land stellen können. Wie also konnte die Lage sich dermaßen zuspitzen?